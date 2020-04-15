Как будет проходить летняя сессия в Псковском госуниверситете

16:14, 15 апреля 2020, ПАИ

Летняя сессия в ПсковГУ в этом году пройдет в формате онлайн, будет использоваться конференц-связь. Об этом заявила ректор ПсковГУ Наталья Ильина в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 апреля.

По словам Натальи Ильиной, сейчас профессорско-преподавательский состав вуза разрабатывает пакет дополнительных контрольных вопросов, также в режиме конференц-связи.

Ректор ПсковГУ рассказала, что Министерство науки и высшего образования РФ прорабатывает совместно с псковским вузом онлайн-платформу — это единственная русскоязычная система, позволяющая любому студенту сдать экзамен. Она, в частности, считывает, насколько адекватно вел себя студент. Наталья Ильина подчеркнула, что такая система вовсе не нововведение и платформу уже тестировали многие вузы России.

Наталья Ильина также отметила, что Минобрнауки готовит общий формат для использования всеми вузами.