Обучение в России не перейдет в дистанционный формат, уверена Наталья Ильина

16:17, 15 апреля 2020, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина уверена, что обучение в вузах России не перейдет полностью в дистанционный формат. Об этом она заявила в прямом эфире проекта ПАИ-live 15 апреля.

Наталья Ильина считает, что достойное качественное образование — это не 100% дистанционное. «Это не мое мнение, это федеральное экспертное, мировых коллег», - подчеркнула она.

Ректор напомнила, что с этого лета ПсковГУ реализует модель сетевого университета. Сейчас специалисты переводят всю образовательную среду вуза в систему 1C, где будет создана база данных с учебно-методическим комплексом, личными кабинетами студентов и преподавателей.

На платформе можно будет вести самостоятельную работу и осваивать онлайн-курсы по каждой образовательной программе, а также вести текущий контроль по сдаче контрольных, зачетов и экзаменов.