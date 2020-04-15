Ректор ПсковГУ: Наша задача - сделать сайт-сервис из нашего сайта

16:20, 15 апреля 2020, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина во время проекта ПАИ-live 15 апреля рассказала о планах превратить университетский сайт в сайт-сервис.

«Сайты вузов сегодня – это склад информации, но наша задача сделать сайт-сервис, - отметила Наталья Ильина. – Сайт нужен, если хочешь общаться с университетом, неважно, студент ты или просто хочешь получить повышение квалификации или пойти в бассейн».

Наталья Ильина отметила необходимость сделать на сайте личный кабинет, где будет возможность заключить договоры, совершить оплату.

«У нас 22 корпуса ПсковГУ, и внутри административно-управленческого персонала были единицы, которые разносили корреспонденцию между корпусами, в наш век это смешно», - добавила ректор, отметив, что важно создать внутреннюю среду документооборота и общения.

Также Наталья Ильина рассказала, что пока работа ведется на старых платформах, но параллельно идет разработка новых.

«К 1 сентября, надеюсь, вы увидите новшества, процесс небыстрый и дорогостоящий», - добавила Наталья Ильина.