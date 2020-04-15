Оплата за обучение в дистанционном формате в ПсковГУ снижаться не будет

16:18, 15 апреля 2020, ПАИ

В ПсковГУ не предусмотрено снижение оплаты за дистанционный формат обучения. Об этом в эфире проекта ПАИ-live 15 апреля рассказала ректор университета Наталья Ильина.

«Плата останется в том же формате, но все социальные льготы и все форматы оплаты, в том числе рассрочка, остаются», - добавила Наталья Ильина.

Она также рассказала, что для этого нужно написать заявление и отправить директору института. Заявления обрабатываются и подписываются в ежедневном формате. Бухгалтерия ПсковГУ продолжает работу, поскольку относится к подразделениям, которые обеспечивают жизнедеятельность вуза.

«Если у вас возникает вопрос по оплате, то лучше оплачивать онлайн, - рассказала Наталья Ильина. – На штабе объявили, что начинается вторая волна по профилактике и нераспространению коронавируса, мы максимально не будем открывать кассу».

Также ректор подчеркнула необходимость сохранить здоровье населения, в первую очередь студентов и сотрудников. В случае возникновения вопросов ректор предложила обращаться к профильному ректору либо на личную страницу Instagram Натальи Ильиной.