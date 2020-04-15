Строительство студенческого кампуса в Пскове продолжается в условиях ограничительных мер

16:27, 15 апреля 2020, ПАИ

В условиях ограничительных мер не было остановлено строительство студенческого кампуса в Пскове. Об этом заявила ректор ПсковГУ Наталья Ильина 15 апреля в эфире проекта ПАИ-live.

«Меня очень радует, что работа строительных организаций не входит в список тех, кому нужно приостановить свою деятельность», - добавила ректор.

Она рассказала, что все субподрядные организации продолжают работу, за которой ведется ежедневный мониторинг.

«Сейчас университет заключает договор на сопровождение по изменению проектов, - рассказала Наталья Ильина, отметив, что стройка не приостанавливается. – Мы заключаем договор с Главгосэкспертизой, и если возникают какие-то изменения в проекте, мы согласовываем их».

ПсковГУ станет первым университетом, с которым будет работать Главгосэкспертиза по новому постановлению. В завершение Наталья Ильина добавила, что строительство кампуса выходит на те мощности, которые необходимы.