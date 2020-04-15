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Общество

Поддержку для малого и среднего бизнеса в России расширят

Президент России Владимир Путин поручил правительству расширить экономическую поддержку на средний и крупный бизнес в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом глава государства заявил 15 апреля перед заседанием правительства.  

Владимир Путин отметил, что срок на беспроцентные кредиты для представителей малого и среднего бизнеса составляет 6 месяцев. По его мнению эта мера поддержки работает неэффективно.

«Не менее 75% объемов таких зарплатных кредитов должны быть обеспечены гарантиями Внешэкономбанка, чтобы повысить доступность кредитов», - сказал Владимир Путин и подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы компании не увольняли людей и не копили долги по заплате перед сотрудниками.

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