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Общество

Малый и средний бизнес сможет получить безвозмездную помощь от государства на выплату зарплат своим сотрудникам

Президент Владимир Путин предложил предоставить  компаниям малого и среднего бизнеса прямую безвозмездную помощь со стороны государства. С  обращением перед заседанием правительства он выступил 15 апреля. Эти средства предприятия смогут направить на выплату зарплат сотрудникам в апреле и мае.

«Объем поддержки будет рассчитываться с учетом общей численности сотрудников, по 12 300 рублей на одного сотрудника по состоянию на 1 апреля. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса, чтобы обратиться можно было дистанционно, без очередей и спешки. Прошу правительство предусмотреть, чтобы компания могла с 1 мая направить такую заявку», - сказал Владимир Путин.

Единственное условия для предоставления такой господдержки бизнесу – максимальное сохранение занятости, не менее 90% штата компания должна сохранить по состоянию на 1 апреля. Если такое требование сохраняется,  то финансовая поддержка поступит на счет с 18 мая за апрель, средства за май придут в июне.

Также  президент предложил правительству включить в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

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