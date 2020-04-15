200 млрд рублей предложил направить регионам Владимир Путин
200 миллиардов рублей направят в регионы России для стабилизации экономическо ситуации. Свое предложение президент России Владимир Путин озвучил на заседании правительства 15 апреля.
По мнению главы государства, необходимо выделить 200 миллиардов рублей «на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов».
При этом местные власти смогут гибко пользоваться этими деньгами в зависимости от ситуации в регионе. В первую очередь средства необходимо направить на помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии, на решение социальных вопросов.