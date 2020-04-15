Минздрав установил пациента, привезшего коронавирус в Россию

16:38, 15 апреля 2020, ПАИ

Нулевым пациентом с коронавирусом в России стал мужчина, прибывший из Милана, рассказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова академик РАН Александр Чучалин. Об этом пишет РИА Новости.

COVID-19 у пациента диагностировали очень быстро благодаря своевременному выявлению характерных осложнений. «Мы с главврачом специализированной больницы в Коммунарке Денисом Николаевичем Проценко и ставили ему этот диагноз, мы же назначили лечение», — рассказал врач.

Этот мужчина также стал первым в России, кто выздоровел от COVID-19. При этом пациент успел заразить своих пожилых родителей. Его отца пришлось подключать к аппарату ИВЛ, у матери болезнь протекала в более легкой форме. Сейчас в России уже 24 490 больных коронавирусом.