Приставы заставили псковича отдать долг за кредит в 183 тысячи рублей

17:13, 15 апреля 2020, ПАИ

Приставы заставили псковича отдать долг за кредит в 183 тысячи рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, ускорить процесс помог запрет на регистрационные действия с автомобилями Infiniti и Ford Mondeo, которые принадлежат должнику.

В связи с вынесенным запретом должник обратился в отдел судебных приставов с готовностью полностью оплатить свой долг. Вскоре квитанция об оплате полной суммы задолженности в 183 тысячи рублей была предоставлена судебному приставу.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, вынесено постановление об отмене запрета на проведение регистрационных действий с автотранспортными средствами, принадлежащими должнику.