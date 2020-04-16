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Общество

Приставы заставили псковича отдать долг за кредит в 183 тысячи рублей

Приставы заставили псковича отдать долг за кредит в 183 тысячи рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, ускорить процесс помог запрет на регистрационные действия с автомобилями Infiniti и Ford Mondeo, которые принадлежат должнику.

В связи с вынесенным запретом должник обратился в отдел судебных приставов с готовностью полностью оплатить свой долг. Вскоре квитанция об оплате полной суммы задолженности в 183 тысячи рублей была предоставлена судебному приставу.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, вынесено постановление об отмене запрета на проведение регистрационных действий с автотранспортными средствами, принадлежащими должнику.

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