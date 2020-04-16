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Общество

Российские производители и поставщики призывают ввести продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольствия просят правительство России ввести продуктовые карточки для наименее обеспеченных граждан. Заявление от руководителей организаций - производителей и поставщиков и торговых сетей поступило в РБК.

«Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции», - отмечается в заявлении.

Инициативу представители торговли объясняют тем, что в экстремальных условиях защиты от коронавируса необходимо сохранить «доступность для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости».

В число получателей продуктовых карточек предлагают включить тех, кто потерял работу или доход в связи с ограничительными мерами.

По подсчетам авторов идеи, до конца 2020 года потребуется выделить 800 миллиардов рублей. Карточки на сумму 10 тысяч рублей каждый месяц смогут получать 10 миллионов россиян.

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