Игорь Романов: Для многих колония – это что-то ужасно уголовное, но не для нас

17:34, 15 апреля 2020, ПАИ

О том, кто может попасть в общественную наблюдательную комиссию (ОНК) по правам заключенных в Псковской области и чем там занимаются общественники, рассказал Псковскому агентству информации Игорь Романов, член Общественной наблюдательной комиссии по правам заключенных прошлого состава.

«Общественная наблюдательная комиссия занимается оказанием помощи людям, находящимся в местах принудительного содержания – это колонии, СИЗО, изоляторы временного содержания, психдиспансеры, где находятся осужденные, - рассказал Игорь Романов. - ОНК смотрит за условиями содержания, питания, чем они там живут».

Раньше в состав комиссии на территории Псковской области входило шесть человек, сейчас состав увеличили до восьми человек. Выбираются новые члены комиссии на три года.

Кандидатуру в ОНК могут выставить общественные организации, которые занимаются правовой поддержкой населения – такой пункт должен быть в их уставе. Они могут выставить от своей организации две кандидатуры. Кандидаты должны быть ранее не судимы или иметь погашенную судимость. Обычный человек выставить свою кандидатуру не может. Есть ещё одно ограничение – члены комиссии не могут избираться более трех сроков подряд.

«Главное, чтобы было желание этим заниматься, не для галочки. Мы в постоянных разъездах. Эта деятельность не оплачивается, выгоды в ней никакой нет, - заметил Игорь Романов. - Наверное, у людей должно быть чувство сострадания к ближним своим, к тем, кто находится в худших условиях, там людям помочь особо некому».

Работы у членов ОНК много.

«У нас было много посещений, мы каждую неделю раза два-три выезжали куда-либо. И это не только СИЗО-1 и СИЗО-2, ещё и пять колоний, изоляторы временного содержания, которые находятся в районных отделах полиции, куда привозят административных и уголовных задержанных – их 15 по области. Посещали психбольницу в Богданово – там тоже есть наши подопечные. Сейчас нам разрешили, чтобы мы проверяли внутренние помещения содержания в судах, когда на приговор привозят осужденных, разрешили досматривать средства для перевозки осужденных до судов. Спасибо администрации области, в этот созыв нам выделят транспортное средство для посещения колоний. Раньше это тоже ложилось на наши плечи», - рассказал собеседник.

Игорь Романов планирует снова выставлять свою кандидатуру на новый состав общественного наблюдательного совета, уже подготовил документы.

«Мы ещё не все доделали, что хотели сделать. Мы начали улучшать ситуацию по медицине, обеспечили почти бесперебойные поставки лекарств в колонии. В УФСИН медицина немного отделена, она подчиняется медчасти в Санкт-Петербурге, и когда распределяется лекарства из складов, то в Псковскую область все распределялось по остаточному принципу. Мы сдвинули это с мертвой точки, но есть над чем работать. Регулярно проезжаем по колониям и контролируем, как работает медицинское обслуживание, как работают стоматологические кабинеты, рентгенные аппараты, чтобы можно было оказать помощь по месту, а не возить в областную больницу УФСИН, которая находится при СИЗО-1», - пояснил он.

Помогают члены общественного совета и при трудоустройстве заключенных. Пытаются решить проблемы с магазинами в колониях, где иногда бывают завышены цены из-за смены поставщиков.

«В этом году уже была видеоконференция с УФСИН России, я докладывал по поводу ситуации в магазинах, затем собрали и отправили пакет документов, сейчас ждем решение, чтобы снизили цены. Цены бывают заоблачные, такие, что люди не могут себе позволить что-то приобретать – кока-кола стоит по 161 рубль за два литра, колбаса по 700 рублей за килограмм, хотя в обычных магазинах она продается по 250-300 рублей, сало – по 650 рублей. Такая ситуация была несколько лет назад – мы ее исправили и цены снизили. Сейчас поставщик поменялся, все началось с начала: ассортимент маленький, цены завышены», - пояснил Игорь Романов.

А в начале этого года, буквального до ситуации с коронавирусом, ОНК провели акцию «Подари книгу заключенному», с Ассоциацией юристов Псковской области собрали около двух тысяч книг и распределили их по колониям и СИЗО, наполнили их библиотечные фонды.

Сами осужденные тоже обращаются за помощью, постоянно пишут письма.

Игорь Романов уверен, что такая организация, в которую входят неравнодушные люди нужна.

«Если государство дает возможность помогать осужденным – почему этим не заниматься, им помочь больше некому. Наши полномочия периодически расширяют. Каждый год собираемся на форуме в Москве с общественными комиссиями из других регионов, обмениваемся опытом. Может быть, ещё расширим наш региональный состав, но сложно найти желающих, ведь для многих колонии – это что-то запредельное и ужасно уголовное. Но там тоже люди, к ним не должны относиться по-скотски, они должны получать то, что им положено», - подчеркнул Игорь Романов.

Сейчас, во время карантина, общественников не пускали в колонии, чтобы не допустить вспышек болезни. До этого они успели проверить, есть ли медицинские маски и противовирусные препараты. По словам общественника, сейчас в колониях все спокойно. В исправительных колониях Псковской области проводят дезинфекцию помещений.

С 4 апреля предыдущие полномочия общественной наблюдательной комиссии завершились. Сейчас формируется новый состав, уже началось выдвижение кандидатур.

Мария Соколова