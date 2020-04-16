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Общество

Мама шестерых детей из Красногородска получила продуктовые наборы для своих школьников

Фото газеты "Заря"

15 апреля семьи из Красногородского района получили продуктовые наборы для школьников. Одной из получательниц такого набора стала мама шестерых детей Елена Латышева, четверо из которых учатся в агрошколе.

«Это хорошее подспорье, - отметила Елена Латышева. - Теперь какую-то часть сэкономленных на продуктах денег мы сможем потратить на другие необходимые вещи».

Фото газеты "Заря"

Выдача продуктовых наборов для ребят, получавших бесплатное питание в школьных столовых, стартовала в Псковской области именно с Красногородского района, в котором проживают 319 детей из малообеспеченных семей и 28 детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего по области такие наборы получит 21 тысяча школьников. По поручению губернатора на эти цели из регионального бюджета выделено 27 млн рублей.

Фото газеты "Заря"

В продуктовый набор входят: четыре банки рыбных консервов, две упаковки риса, упаковка гречки, два килограмма муки, упаковка макарон, упаковка сахара, сухой завтрак, литр подсолнечного масла, консервированная кукуруза, два литра сока, четыре литра молока, чёрный чай, какао, сгущённое молоко, шоколад, печенье. Перечень продуктового набора согласован с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области.

 

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