Псковским врачам подарили два автомобиля

18:37, 15 апреля 2020, ПАИ

Псковское региональное отделение «Единой России» передало два легковых автомобиля для помощи медикам, которые борются с коронавирусом. Один автомобиль предназначен для городской поликлиники Пскова, второй - для Псковской городской больницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения.

Врачи Псковской городской поликлиники в период пандемии коронавирусной инфекции работают в усиленном режиме. В день поступает от 190 до 240 вызовов врача на дом. Кроме того, медики посещают жителей Пскова на самоизоляции, а также тех, кто вернулся из-за границы, поэтому дополнительный транспорт медикам необходим.

Ключи от автомобилей главврачу Псковской городской поликлиники Галине Неваленной и заместителю председателя областного комитета по здравоохранению Денису Сачкову вручил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков .

«Мы все понимаем, что сейчас медики в борьбе с коронавирусом - на передовой. Всем, чем можем помочь, мы помогаем. Благодаря секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку партия сократила управленческие расходы, чтобы помочь регионам. Появилась уникальная возможность разгрузить медицинский автопарк, закупить новые легковые машины. Псковская городская больница и поликлиника получили сегодня от партии два новых автомобиля. Это абсолютно правильный подход . В этой ситуации нет более важной цели, чем доставить врача к пациенту или просто отвезти на работу», - сказал Григорий Стороненков.