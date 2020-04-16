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Общество

Коронавирус не стал помехой для полевых работ в Островском районе

Фото газеты "Островские вести"

Компания «Идаванг»  в Островском районе специализируется на разведении поголовья свиней, но также занимается и выращиванием кормовых культур для животных. В этом году весенний сев в агрокомплексе начался раньше обычного - в конце марта. Первыми начали сеять бобы.

Компания «Идаванг» специализируется на выращивании поголовья свиней в рамках замкнутого цикла. И одним из его звеньев является выращивание культур для корма скоту. В этом году весенний сев в ООО «Идаванг» начался как никогда рано —первые сеялки вышли в последний день марта. Первыми начали сеять бобы — эта неприхотливая культура уже хорошо известна специалистам предприятия —высевается не первый год и используется в пищу собственному поголовью поросят. — В этом году мы сеем ее на площади 350 гектаров. Чуть позже, когда станет ещё теплее, приступили к севу яровой пшеницы, а это основная культура высева, и под неё отдана самая большая площадь 1250 гектаров. Кроме этого, планируем посеять 50 гектаров ярового рапса и 20 гектаров гречихи, — сообщил нам администратор ООО «Идаванг» Владлен Небейголова. К весенне-полевым работам коллектив предприятия подошел в максимальной готовности. Как обычно, вся техника прошла плановый ремонт и обслуживание. День за днем, с утра до вечера механики вместе с механизаторами ремонтировали машины, решали разнообразные технические головоломки в ремонтной зоне, и, в конце концов, со своими задачами справились: вся техника подошла к весеннему севу подготовленной. — Нужно сказать, что в посевной участвуют две высокопроизводительных сеялки, сев идет в круглосуточном режиме, меняются только механизаторы. Сев идет практически без простоя — горячий обед привозится прямо в поле — рассказал Владлен Игоревич. — Разумеется, учитываю ситуацию с коронавирусом, мы соблюдаем все меры безопасности, которые нам рекомендованы и со стороны Роспотребнадзора, и те, что диктует личная безопасность каждого человека, — добавил Владлен Игоревич. Кстати, как обычно, перед посевной на всех полях агрокомплекса проводилось внесение минеральных удобрений — сульфата аммония и аммиачной селитры. Улучшение минерального состава почв дает лучшую урожайность культур. Все нормы внесения научно просчитываются специалистами в соответствии с химическим составом почв на конкретном поле. Скоро планируется внесение жидких минеральных удобрений — КАС. Они прекрасно показали себя в прошлом году, их эффективность значительно выше, чем традиционные сухие смеси. Также продолжается внесение на поля жидкой органики, уборка камней с полей. В весенне-полевых работах задействован весь коллектив растениеводов предприятия — механизаторы, механики, кладовщики. Опытные сотрудники передают опыт молодым, потому что от каждого из них зависит будущий урожай. Все силы сейчас брошены для этого. Ведь не зря говорят, что земля даёт тому, кто в неё много вкладывает

«В этом году мы сеем бобы на площади 350 гектаров. Чуть позже, когда станет ещё теплее, приступим к севу яровой пшеницы, а это основная культура высева, и под неё отдана самая большая площадь 1250 гектаров. Кроме этого, планируем посеять 50 гектаров ярового рапса и 20 гектаров гречихи, — рассказал администратор ООО «Идаванг» Владлен Небейголова.  В посевной участвуют две высокопроизводительных сеялки, сев идет в круглосуточном режиме, меняются только механизаторы. Сев идет практически без простоя — горячий обед привозится прямо в поле. Разумеется, учитывая ситуацию с коронавирусом, мы соблюдаем все меры безопасности».

Фото газеты "Островские вести"

Перед посевной на всех полях агрокомплекса проводилось внесение минеральных удобрений — сульфата аммония и аммиачной селитры. Улучшение минерального состава почв даёт лучшую урожайность культур. Все нормы внесения научно просчитываются специалистами в соответствии с химическим составом почв на конкретном поле. Скоро планируется внесение жидких минеральных удобрений. Также продолжается внесение на поля жидкой органики и уборка камней с полей.

В весенне-полевых работах задействован весь коллектив растениеводов предприятия, механизаторы и механики.

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