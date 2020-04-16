Коронавирус не стал помехой для полевых работ в Островском районе

19:39, 15 апреля 2020, ПАИ

Компания «Идаванг» в Островском районе специализируется на разведении поголовья свиней, но также занимается и выращиванием кормовых культур для животных. В этом году весенний сев в агрокомплексе начался раньше обычного - в конце марта. Первыми начали сеять бобы.

«В этом году мы сеем бобы на площади 350 гектаров. Чуть позже, когда станет ещё теплее, приступим к севу яровой пшеницы, а это основная культура высева, и под неё отдана самая большая площадь 1250 гектаров. Кроме этого, планируем посеять 50 гектаров ярового рапса и 20 гектаров гречихи, — рассказал администратор ООО «Идаванг» Владлен Небейголова. — В посевной участвуют две высокопроизводительных сеялки, сев идет в круглосуточном режиме, меняются только механизаторы. Сев идет практически без простоя — горячий обед привозится прямо в поле. Разумеется, учитывая ситуацию с коронавирусом, мы соблюдаем все меры безопасности».

Перед посевной на всех полях агрокомплекса проводилось внесение минеральных удобрений — сульфата аммония и аммиачной селитры. Улучшение минерального состава почв даёт лучшую урожайность культур. Все нормы внесения научно просчитываются специалистами в соответствии с химическим составом почв на конкретном поле. Скоро планируется внесение жидких минеральных удобрений. Также продолжается внесение на поля жидкой органики и уборка камней с полей.

В весенне-полевых работах задействован весь коллектив растениеводов предприятия, механизаторы и механики.