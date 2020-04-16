27 человек госпитализировали с ОРВИ в Пскове за неделю

19:57, 15 апреля 2020, ПАИ

На прошлой неделе, с 6 по 12 апреля, в Псковской области заболело ОРВИ 2320 человек, что на 60,4% ниже недельного эпидпорога заболеваемости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В областном центре за прошедшую неделю зарегистрировано 998 случаев заболевания вирусной инфекцией, процент заболевших вполовину ниже эпидемического порога.

За неделю госпитализировано 27 человек.

Как показывает лабораторный мониторинг, активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. Врачи обследовали восемь больных с признаками ОРВИ, у обследованных не выделился ни один из известных возбудителей ОРВИ (грипп В, парагрипп (1,3), аденовирусы и другие).

Роспотребнадзор просит соблюдать режим самоизоляции, при ухудшении самочувствия необходимо вызвать на дом врача.

Из-за коронавируса в Псковской области более 800 человек находятся под наблюдением врачей.