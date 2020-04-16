Порывы ветра до 21 метра в секунду прогнозируют в Псковской области 16 апреля

20:15, 15 апреля 2020, ПАИ

16 апреля синоптики прогнозируют в Псковской области порывы ветра скоростью до 21 метра в секунду. Об опасном метеорологическом явлении предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГМС.

В четверг в регионе ожидается облачная погода. Ночью пойдет мокрый снег и дождь, днем – небольшой дождь. Скорость ветра западных, юго-западных и северо-западных направлений в основном будет держаться в пределах от 6 до 11 метров в секунду, однако ожидается усиление порывов до 16 - 21 метра в секунду.

Температура по области ночью будет от -2 до +3 градусов, днем +4…+9 градусов.