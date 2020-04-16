Разобрались по-культурному

21:07, 15 апреля 2020, ПАИ

В Новоржевском районе администрация во главе с Софьей Пугачевой провела реструктуризацию созданного в 2015 году районного культурно-спортивного комплекса. Она без объяснения причин уволила его директора Елену Трошец, а также сократила практически весь персонал. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала директор детской школы искусств Новоржевского района Светлана Курникова.

По словам собеседницы, директора Елену Трошец уволили по необъяснимым причинам, а на ее место назначили Дарину Дементьеву. После этого в спортивно-культурном комплексе началась реструктуризация. «Дарина Александровна очень легко взялась за эту работу. По ее словам, все остальные отказались. Софья Пугачева решила разъединить структуры, Елена Трошец как ни убеждала, так и не убедила ее не делать этого. На планерке в администрации ее поставили перед фактом: подпишите, пожалуйста, заявление, вы уволены. Как будто это какая-то частная лавочка. Шок был у всех. Дарина Дементьева поддерживает инициативы Софьи Пугачевой. Уволили несколько человек, вплоть до уборщиц, говорят, мы будем мыть полы сами», - рассказала Светлана Курникова.

«Как она [глава района. — ПАИ] меня еще терпит, разговаривать она со мной не хочет, мне кажется, я нахожусь у нее в черном списке», - добавила Светлана Курникова.

Не стало и студии эстрадного пения «СОЛО». Кружок закрыли красиво и во всех смыслах «по-культурному». Дали провести праздничный концерт, посвященный 8 Марта в Доме культуры под руководством Ларисы Абрамовой, а уже 10 марта руководителя студии вызвал новый директор и сообщил о сокращении.

«Я рассчитывала работать только до лета, поскольку с этим руководителем [Дарина Дементьева. — ПАИ] я не вижу никаких вариантов. Мои мысли совершенно не сходятся с ее. Когда пришла «новая власть» [речь идет об избранной главе Новоржевского района Софье Пугачевой. — ПАИ], им, видимо, понадобилось посадить вокруг своих, невзирая на то, что здесь живут коренные люди, которые работают и горят этим делом», - рассказала Лариса Абрамова.

Из-за сокращений учреждение лишилось также некоторых детских кружков и секций. Кроме того, автобусы, на которых проводили экскурсии и возили детей на соревнования, были переданы в Дом творчества.

Собеседница агентства также подчеркнула, что, в частности, в секции бальных танцев занималось более 40 детей, несколько возрастных групп, кружок был востребован. По словам Ларисы Абрамовой, директор Дома культуры Дарина Дементьева обосновала закрытие секции тем, что учреждению «такого не надо».

Сейчас в Доме культуры функционирует только один театр, который возглавляет сама директор Дарина Дементьева.

«Для молодежи, для детей там ничего не осталось, кроме младшей группы театра. Раз - и исчезло все в один момент. Все люди, которые жили своей работой, отдавали ей себя полностью, стали не нужны в один момент. Вот за что обидно», - заключила Лариса Абрамова.

Ирина Пашкова, которая занималась работой с молодежью в Доме культуры, предположила, что ее должность сократили в связи с реорганизацией учреждения, но четкого понимания, почему Ирину Пашкову сократили и взяли нового человека на эту должность, нет. «Руководство района решило реорганизовать районный культурно-спортивный комплекс», – отметила она и пояснила, что учреждение не поменяло ни название, ни устав, ни учредителя.

Кроме этого, Ирина Пашкова отметила, из комплекса убрали лишь два направления деятельности – по спорту и работе с молодежью, данные направления были переданы Дому детского творчества. Работа по ГТО закреплена за этим учреждением, и в дальнейшем она не знает, как будет проводиться эта работа.

«С сокращением молодёжного отдела Дома культуры ушло и любительское объединение по брейк-дансу. Жаль, ребята занимались, и им это нравилось», - добавила Ирина Пашкова.

Руководитель танцевальной группы «Хоть отбавляй», тренер по брейк-дансу Иван Тимофеев рассказал, что его кружок регулярно посещали около 10-15 детей, но, к сожалению, все пошло не по плану.

«В начале года прошел ремонт зала и сцены, где проходили занятия. Ремонт шел 1,5 месяца, в связи с ремонтом нам не смогли предоставить площадку на этот период, и мы, к сожалению, потеряли всю группу, пришлось набирать заново. После этого поменялся директор и объяснил закрытие кружка тем, что существование танцевальной группы финансово невыгодно Дому культуры, и они переходят на режим самоокупаемости. К сожалению, таких денег у учеников нет. Потеряли народ опять же», - подчеркнул Иван Тимофеев.