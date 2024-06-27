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Общество

Оргкомитет Форума учителей русского языка и литературы вручил благодарности сотрудникам ПОИПКРО

Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова вручила сотрудникам благодарности Общероссийского профсоюза образования и института за вклад в развитие и сохранение русской культуры и участие в проведении Форума учителей русского языка и литературы, приуроченного к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Торжественное вручение прошло в рамках учёного совета, сообщили в ПОИПКРО.

Оргкомитет Форума учителей русского языка и литературы вручил благодарности сотрудникам ПОИПКРО. Фото: ПОИПКРО

«Оргкомитет конкурса выражает благодарность за помощь в организации и проведении Форума учителей русского языка и литературы в рамках мероприятия «Дни пушкинской поэзии и культуры». Успешная реализация этого социально значимого проекта была бы невозможна без вашего участия», – отмечается в благодарности председателя Общероссийского профсоюза образования Российской Федерации Галины Меркуловой.

Напомним, с 6 по 9 июня в Пскове проходил Всероссийский форум учителей русского языка и литературы, приуроченный к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В мероприятии приняли участие более 250 педагогов из более чем 50 регионов Российской Федерации. Организатором выступило правительство Псковской области при поддержке Общероссийского профсоюза образования Российской Федерации, Ассоциации учителей литературы и русского языка (АССУЛ) и Института современного искусства (ИСИ).

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