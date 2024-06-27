Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сколько видов хлеба можно попробовать на ярмарке «Виноград», рассказал создатель бренда «С неба хлеб»

Сколько видов хлеба можно попробовать на эногастрономической ярмарке «Виноград», а также о хлебном мороженом, супе и конфетах рассказал создатель бренда «С неба хлеб» Язепс Юстс в эфире выездной студии радиостанции «7 НЕБО», организованной на фестивале.

Язепс Юстс. Фото: ПАИ

Язепс Юстс отметил, что к хлебу у него с детства было особое отношение. «Я когда только начинал хлеб делать, чёрный у меня получался, а вот белый – нет. И я, когда был маленький, видел сон, что залез на шкаф и там были облака. Я их ел, а они были словно мусс по-русски. По-латвийски в переводе – «манна небесная». Я всегда мечтал белый хлеб делать особенным», – сказал гость эфира.

Родился Язепс Юстс в латвийской Латгалии, в большой семье – только братьев 11. В детстве вместе с ними он много времени проводил в хлебопекарне, где работала мама. «Она брала по две-три смены. От усталости могла прямо там, в бытовке, прилечь отдохнуть, а нам, пока спит, давала задания, например замесить тесто. Мы брали ингредиенты, указанные в списке, и замешивали», – вспоминает создатель бренда.

По его словам, пришло время, и теперь он может сделать любой хлеб. «Я пеку 20 и больше видов хлеба обычно, на ярмарке представлено семь-восемь видов», – подчеркнул он.

Помимо хлеба, «С неба хлеб» далает печенье, квас, сухари. «Есть планы сделать хлебные конфеты и мороженое, хлебный суп. Делать всё, что связано с хлебом», – сказал Язепс Юстс.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 июня 2024

Напиток и еда: Что интересного расскажут в шатре «Винология» на ярмарке «Виноград» в Пскове
27 июня 2024

Археологические и химические мастер-классы организованы для юных гостей ярмарки «Виноград»
27 июня 2024

Оргкомитет Форума учителей русского языка и литературы вручил благодарности сотрудникам ПОИПКРО
27 июня 2024

Сколько видов хлеба можно попробовать на ярмарке «Виноград», рассказал создатель бренда «С неба хлеб»
27 июня 2024

Делегация Пушкинского заповедника работает на XI Форуме регионов Беларуси и России
27 июня 2024

Об интерактивных точках на фестивале «Движение улиц» в Пскове рассказали организаторы
27 июня 2024

Достижения и традиции презентует Псковская область на Форуме регионов Беларуси и России
27 июня 2024

Под контролем управления Россельхознадзора из Псковской области на экспорт в Эстонию отправлено 12 партий рыбы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...