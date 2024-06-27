Сколько видов хлеба можно попробовать на ярмарке «Виноград», рассказал создатель бренда «С неба хлеб»

21:56, 27 июня 2024, ПАИ

Сколько видов хлеба можно попробовать на эногастрономической ярмарке «Виноград», а также о хлебном мороженом, супе и конфетах рассказал создатель бренда «С неба хлеб» Язепс Юстс в эфире выездной студии радиостанции «7 НЕБО», организованной на фестивале.

Язепс Юстс отметил, что к хлебу у него с детства было особое отношение. «Я когда только начинал хлеб делать, чёрный у меня получался, а вот белый – нет. И я, когда был маленький, видел сон, что залез на шкаф и там были облака. Я их ел, а они были словно мусс по-русски. По-латвийски в переводе – «манна небесная». Я всегда мечтал белый хлеб делать особенным», – сказал гость эфира.

Родился Язепс Юстс в латвийской Латгалии, в большой семье – только братьев 11. В детстве вместе с ними он много времени проводил в хлебопекарне, где работала мама. «Она брала по две-три смены. От усталости могла прямо там, в бытовке, прилечь отдохнуть, а нам, пока спит, давала задания, например замесить тесто. Мы брали ингредиенты, указанные в списке, и замешивали», – вспоминает создатель бренда.

По его словам, пришло время, и теперь он может сделать любой хлеб. «Я пеку 20 и больше видов хлеба обычно, на ярмарке представлено семь-восемь видов», – подчеркнул он.

Помимо хлеба, «С неба хлеб» далает печенье, квас, сухари. «Есть планы сделать хлебные конфеты и мороженое, хлебный суп. Делать всё, что связано с хлебом», – сказал Язепс Юстс.