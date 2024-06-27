Делегация Пушкинского заповедника работает на XI Форуме регионов Беларуси и России

21:04, 27 июня 2024, ПАИ

Делегация Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» во главе с его руководителем Георгием Василевичем работает на XI Форуме регионов Беларуси и России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Сегодня, 27 июня, на туристическом стенде Псковской области в Витебске Пушкинский заповедник представил свою издательскую продукцию: книги, брошюры, художественные открытки с видами псковских пушкинских мест.

Как рассказали в службе информации и международных связей «Михайловского», посетители стенда интересуются насущной жизнью музея, расспрашивают о фестивалях, новых выставках и других событиях юбилейного пушкинского года. Многие делятся планами приехать в заповедник и вспоминают уже состоявшиеся поездки в Пушкиногорье.

Стенд, где работают музейщики, сегодня навестил и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, возглавляющий региональную делегацию, сообщили в Пушкинском заповеднике.

Напомним, что Форум регионов Беларуси и России проходит 27 и 28 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Его тема в нынешнем году – роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства. Делегацию Псковской области возглавляет губернатор Михаил Ведерников.