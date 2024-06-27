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Общество

Об интерактивных точках на фестивале «Движение улиц» в Пскове рассказали организаторы

Псковский фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц», приуроченный ко Дню российской молодёжи, пройдёт 29 июня. Помимо соревнований в восьми видах спорта, на фестивале будут работать интерактивные площадки партнёров и спонсоров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Так, батутный центр Air Plaza проведёт мастер-класс по основам прыжков на батуте. Он будет проходить в порядке живой очереди с 10:00 до 20:00, а в 17:00 состоится показательное выступление. Специалист медицинского центра «Здоровый ребёнок» с 13:00 до 14:00 проведёт лекцию на тему «Детский травматизм: причины, профилактика и принципы оказания первой помощи». На площадке Yamaguchi можно будет отдохнуть и восстановить силы после соревнований при помощи сеанса массажа.

Любители граффити смогут проявить свою фантазию и разрисовать в собственном стиле специальные кубы при помощи баллончиков с разноцветной краской. Интерактивная точка с шахматами позволит развить стратегическое мышление и сыграть в компании единомышленников. Также будет выделена площадка, где можно будет покататься на роликовых коньках.

На другой интерактивной площадке можно познакомиться с диск-гольфом – новым видом спорта, где вместо лунок используются корзины, а вместо мячей – диски. Также на мероприятии будет работать точка движения «Экосистема», где будет возможность ответить на вопросы на экологическую тематику и получить в подарок изделия из бамбука (данная площадка будет работать с 15:00 до 17:00). Диджей создаст особую атмосферу и море хорошего настроения на фестивале, отметили организаторы. Кроме того, на территории скейт-парка будут работать точки с едой.

Отметим, практически все интерактивные точки, кроме тех, где указано время, будут работать с 10:00 до 22:00.

Фестиваль пройдёт в скейт-парке в сквере им. Александра Невского с 10:00 до 22:00 в рамках реализации программы Росмолодёжи по развитию молодёжной политики «Регион для молодых».

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