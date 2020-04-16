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Общество

Следственный комитет обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении пилота самолета, потерпевшего крушение в Шереметьево в 2019 году. Об этом сообщила официальный представитель следственного комитета России Светлана Петренко.

Командир воздушного судна RRJ-95B обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть 41 человека, а также крупный ущерб (часть 3 статьи 263 уголовного кодекса).

Следствие выяснило, что пилот самолета, летевшего из Москвы в Мурманск 5 мая прошлого года, после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Дальнейшие действия пилота повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Десять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. На момент катастрофы на борту судна находились 78 человек, среди них трое несовершеннолетних и пятеро членов экипажа.

Расследование авиакатастрофы в Шерементьево завершено. Фото: СК России.

Следствие также проверило действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. Было установлено, что в сложившейся ситуации они не могли изменить ход трагедии.

Эксперты изучили данные бортовых регистраторов, которые показали, что самолет находился в исправном состоянии и адекватно реагировал на команды пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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