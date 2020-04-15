Петербуржца будут судить в Пскове за избиение несовершеннолетнего

22:32, 15 апреля 2020, ПАИ

В Пскове пьяный житель Петербурга избил несовершеннолетнего знакомого, за что предстанет перед судом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, завершено расследование уголовного дела в отношении петербуржца за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса).

Следствие выяснило, что в ночь на 5 января 2020 года нетрезвый мужчина в ходе ссоры применил физическую силу. Возле одного из домов на улице Юбилейной в Пскове он ударом кулака в голову сбил с ног своего знакомого и продолжил избивать подростка, когда тот упал. Молодой человек получил черепно-мозговую травму с переломами костей свода черепа и лицевого скелета.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении петербуржца передано в суд.