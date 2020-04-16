В нелегальном хостеле в Ленобласти заразились коронавирусом 123 человека
Число заразившихся коронавирусной инфекцией среди постояльцев нелегального хостела во Всеволожском районе Ленинградской области выросло до 123. О 88 заболевших стало известно за последние сутки, пишет ТАСС.
Нелегальный хостел в поселке Новосергиевка выявил рейд Роспотребнадзора, следственного комитета и полиции. На его территории находились 472 человека. Полиция возбудила уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Всего в Ленинградской области с начала пандемии зарегистрировано 298 случаев заражения коронавирусом, 123 пациента – постояльцы хостела.
Заболевших решили лечить в палаточном госпитале: его организовали в границах населенного пункта, непосредственно рядом с хостелом, чтобы локализовать очаг. Палаточный госпиталь представляет собой аэромобильный бытовой комплекс: это отапливаемое помещение с санитарной зоной, мебелью.