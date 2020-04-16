Почти 6 тысяч тонн продуктов животного происхождения ввезли через границу в Псковской области в апреле

23:40, 15 апреля 2020, ПАИ

Почти 6 тысяч тонн продуктов животного происхождения ввезли через российско-белорусский и российско-латвийский участки государственной границы в Псковской области в апреле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

За 2 недели апреля на территорию страны ввезли 518 партий общим весом 5,8 тысячи тонн готовой мясной, молочной и рыбной продукции, охлажденной и мороженой рыбы, мясосырья, мясных и рыбных консервов, мёда.

Продукцию доставляли на предприятия и индивидуальным предпринимателям Российской Федерации и других стран ЕАЭС. Все товары прошли контроль инспекторов управления Россельхознадзора.