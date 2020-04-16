0
01:53
Количество заражённых коронавирусом в Псковской области продолжает расти
00:08
МЧС предупреждает псковичей о неблагоприятном природном явлении утром 16 апреля
23:29
В нелегальном хостеле в Ленобласти заразились коронавирусом 123 человека
22:20
Парад Победы в России перенесут на другую дату
21:36
Следственный комитет обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году
21:07
Разобрались по-культурному
19:56
Ректор ПсковГУ рассказала о дистанционном обучении, планах вуза и строительстве студенческого кампуса
Еще новости
Общество

Почти 6 тысяч тонн продуктов животного происхождения ввезли через границу в Псковской области в апреле

Почти 6 тысяч тонн продуктов животного происхождения ввезли через российско-белорусский и российско-латвийский участки государственной границы в Псковской области в апреле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

За 2 недели апреля на территорию страны ввезли 518 партий общим весом 5,8 тысячи тонн готовой мясной, молочной и рыбной продукции, охлажденной и мороженой рыбы, мясосырья, мясных и рыбных консервов, мёда.

Продукцию доставляли на предприятия и индивидуальным предпринимателям Российской Федерации и других стран ЕАЭС. Все товары прошли контроль инспекторов управления Россельхознадзора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Количество заражённых коронавирусом в Псковской области продолжает расти
16 апреля 2020
Количество заражённых коронавирусом в Псковской области продолжает расти
МЧС предупреждает псковичей о неблагоприятном природном явлении утром 16 апреля
16 апреля 2020
МЧС предупреждает псковичей о неблагоприятном природном явлении утром 16 апреля
В нелегальном хостеле в Ленобласти заразились коронавирусом 123 человека
15 апреля 2020
В нелегальном хостеле в Ленобласти заразились коронавирусом 123 человека
Парад Победы в России перенесут на другую дату
15 апреля 2020
Парад Победы в России перенесут на другую дату
Следственный комитет обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году
15 апреля 2020
Следственный комитет обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево в 2019 году
Разобрались по-культурному
15 апреля 2020
Разобрались по-культурному
iPhone «для бедных» выпустила компания Apple
15 апреля 2020
iPhone «для бедных» выпустила компания Apple
Подотдел очистки: как управляйки в Пскове справляются с необходимостью ежедневной уборки подъездов
15 апреля 2020
Подотдел очистки: как управляйки в Пскове справляются с необходимостью ежедневной уборки подъездов

Идет загрузка...