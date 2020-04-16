Трое заражённых коронавирусом жителей Дедовичского района идут на поправку

07:00, 16 апреля 2020, ПАИ

Трое заражённых коронавирусом жителей Дедовичского района идут на поправку, сообщает газета «Коммуна» со ссылкой на главу муниципалитета Геннадия Афанасьева.

По словам главы района, больные третью неделю находятся на лечении в инфекционном отделении Псковской городской больницы. «Они являются членами одной семьи, вернувшейся из-за границы. Пациенты выполняют назначения врача и идут на поправку. Под наблюдением в районе находятся ещё два человека, один из которых родственник заболевших, другой – вернувшийся из заграничного рейса», - уточнил Геннадий Афанасьев.

Глава района подчеркнул, что в муницпалитете регулярно проводятся мероприятия по дезинфекции подъездов, детских площадок, улиц и дворов. «Но расслабляться ещё не время. Дедовичане в возрасте 65+ и имеющие хронические заболевания, прошу вас в аптеку или в магазин выходить только в крайнем случае. Пусть лучше продукты или лекарства доставят вам наши социальные службы, которые вместе с волонтерами готовы откликнуться на любой звонок и прийти к вам на помощь. Дорогие родители, не снижайте контроль за детьми», - попросил Геннадий Афанасьев.

Он напомнил, что опасность коронавирусной инфекции заключается в том, что она распространяется очень быстро, кроме того, есть случаи бессимптомного начала течения болезни, при котором сразу развивается двусторонняя пневмония. «Вы должны быть крайне осторожны. Карантинные меры могут показаться жесткими, но они необходимы в возникшей ситуации. В таком случае мы убережем от болезни тех, кому трудно с ней справиться. Если уязвимые граждане будут в безопасности, мы сможем эффективно противостоять вирусу. Дедовичане, прошу всех, у кого есть пожилые родители, поговорить с ними, объяснить, почему так важно оставаться дома. Звоните им чаще, поддерживайте, вселяйте уверенность в то, что все обязательно будет хорошо, что вместе мы справимся и не дадим распространиться болезни», - рекомендовал глава района.

Геннадий Афанасьев также посоветовал православным верующим временно не посещать храмы и кладбища. «В это непростое время от каждого требуется сознательность и дисциплина ради своего здоровья и здоровья окружающих. Прошу вас, берегите себя и своих близких, оставайтесь дома! Соблюдайте все меры профилактики и будьте здоровы», - заключил глава муниципалитета.