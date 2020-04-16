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Общество

«Нулевой пациент» с коронавирусом работал в китайской лаборатории

 «Нулевой пациент» с коронавирусом работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники. 

По мнению собеседников телеканала, сотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем болезнь распространилась среди местных жителей. Отмечается, что лаборатория не разрабатывала биологическое оружие, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов китайскими учеными. 

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.  

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