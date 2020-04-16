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Общество

Домашнее насилие склонны оправдывать мужчины, пенсионеры и люди с низким уровнем образования

Четверть российских граждан высказались о максимальной терпимости к домашнему насилию, назвав его внутрисемейным делом. Согласно итогам опроса аналитического центра НАФИ, наибольшую терпимость к домашнему насилию в своих оценках проявляют мужчины, люди старшего поколения и респонденты с низким уровнем образования, сообщает газета «Известия».

Каждый третий и каждая пятая из опрошенных граждан считают бытовые семейные конфликты их личным делом, не требующим вмешательства посторонних. 27% респондентов согласны с утверждением, что семейные конфликты должны расследоваться с послаблениями.

По словам экспертов, лояльное отношение некоторых мужчин к этой проблеме обусловлено тем, что они не умеют выстраивать отношения без морального и физического давления в условиях равного заработка и равных прав с женщинами. «О насилии в семье говорить не принято и даже стыдно, и это свойственно не только России. Изоляция в замкнутом пространстве приводит к повышению агрессии, прежде всего в отношении женщин и детей. И если у женщин есть правовые рычаги, которыми они могут воспользоваться, чтобы защитить себя, то у детей таких рычагов нет», — отметила директор направления социально-экономических исследований НАФИ Елена Никишова.

Исследователи отметили, что в условиях карантина многие жертвы домашнего насилия не могут получить психологическую помощь, а консультация в режиме онлайн не является эффективной. 

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