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Три человека погибли в лобовом столкновении на трассе Псков - Гдов

В ДТП на трассе Псков - Гдов погибли три человека. Фото: ПАИ.

16 апреля около 8:00 на трассе Псков - Гдов вблизи деревни Елизарово Псковского района произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Galaxy и Nissan Tiida. В результате ДТП три человека погибли и один пострадал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего уточняются.

В аварии погибли оба водителя и пассажир автомобиля Nissan, пассажир второй машины госпитализирован с травмами.

Пока происходит осмотр места происшествия и работает следственно-оперативная группа, движение на месте ДТП перекрыто, организован объезд через деревню Верхолино.

ПАИ опубликовало фото и видео с места аварии.

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