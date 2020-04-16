Три человека погибли в лобовом столкновении на трассе Псков - Гдов

08:46, 16 апреля 2020, ПАИ

16 апреля около 8:00 на трассе Псков - Гдов вблизи деревни Елизарово Псковского района произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Galaxy и Nissan Tiida. В результате ДТП три человека погибли и один пострадал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего уточняются.

В аварии погибли оба водителя и пассажир автомобиля Nissan, пассажир второй машины госпитализирован с травмами.

Пока происходит осмотр места происшествия и работает следственно-оперативная группа, движение на месте ДТП перекрыто, организован объезд через деревню Верхолино.

ПАИ опубликовало фото и видео с места аварии.