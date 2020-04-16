Канадские исследователи воссоздали сценарий появления коронавируса

09:19, 16 апреля 2020, ПАИ

Новый вирус мог перейти от летучих мышей к человеку благодаря бродячим собакам. Об этом заявили канадские ученые, опубликовав сценарий появления коронавируса в журнале Molecular Biology and Evolution, пишет РИА Новости.

Эксперты говорят о том, что источниками распространения вируса COVID-19 могли стать летучие мыши и змеи. Ученые из университета Оттавы в Канаде восстановили сценарий перехода вируса к человеку.

Бродячие собаки могли съесть мясо зараженных летучих мышей. В их кишечнике вирус эволюционировал при взаимодействии с бактериями и научился избегать иммунного ответа у человека. Спустя время этот вирус передался человеку.

Исследователи изучили 1252 полноценных генома бетакоронавируса, известных на сегодняшний день, а также геномы из собачьих коронавирусов (CCoVs), вызывавших инфекционные кишечные заболевания у собак, и обнаружили в них похожие геномы.