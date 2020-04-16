В Псковской области срок действия просроченных водительских прав продлевается автоматически

09:44, 16 апреля 2020, ПАИ

В условиях угрозы распространения коронавируса в подразделениях Госавтоинспекции Псковской области предприняты дополнительные меры для на защиты населения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, срок действия водительских удостоверений с истекшим сроком действия продлевается автоматически без обращения в Госавтоинспекцию. Поэтому наказывать людей за такие права в период коронавирусной инфекции не будут.

Также временно приостановлен прием людей в порядке живой очереди, подразделения Госавтоинспекции оказывают услуги только по предварительной записи через Единый портал госуслуг. Поэтому, если вам согласовали время посещения, необходимо прийти в строго назначенное время и со всеми мерами защиты: в маске, соблюдая социальную дистанцию, не создавая очередей.

Выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будет осуществляться по предварительной записи.