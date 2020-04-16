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Общество

Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе Псков - Гдов

Три человека погибли в лобовом столкновении на трассе Псков - Гдов около деревни Елизарово Псковского района. 16 апреля около 8:00 столкнулись автомобили Ford Galaxy и Nissan Tiida. Корреспондент Псковского агентства информации выехал на место смертельной аварии.

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир автомобиля Nissan, пассажир второй машины госпитализирован.

Следственно-оперативная группа работает на месте аварии и выясняет обстоятельства случившегося. Фото с места ДТП смотрите здесь.

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