Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе Псков - Гдов

10:01, 16 апреля 2020, ПАИ

Три человека погибли в лобовом столкновении на трассе Псков - Гдов около деревни Елизарово Псковского района. 16 апреля около 8:00 столкнулись автомобили Ford Galaxy и Nissan Tiida. Корреспондент Псковского агентства информации выехал на место смертельной аварии.

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир автомобиля Nissan, пассажир второй машины госпитализирован.

Следственно-оперативная группа работает на месте аварии и выясняет обстоятельства случившегося. Фото с места ДТП смотрите здесь.