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Освещение на дороге «Корытово - Пристань» в Псковском районе появится к осени

 Освещение на автомобильной дороге регионального значения «Корытово - Пристань» в Псковском районе появится к осени. Ранее срок выполнения работ был обозначен 1 декабря, однако во время дистанционного приёма граждан 16 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил ускорить решение вопроса.

С просьбой обратить внимание на эту ситуацию к главе региона обратился житель Пскова. «Зимой, утром и вечером, люди вынуждены идти по дороге к автобусной остановке и обратно в полной темноте. Фонари заканчиваются там, где заканчивается черта города, но жизнь там не заканчивается, и автобусное сообщение тоже», - заметил пскович.

Он также сказал, что из-за отсутствия освещения на оживленной дороге часто случаются ДТП: пешеходы попадают под колеса автомобилей. 

Заместитель губернатора Василий Осипов уточнил, что ещё в 2019 году подготовлена проектная документация по организации освещения почти 4,5 км этой дороги, и уже  5 мая контракт будет выставлен на торги. По его словам, работы будут вестись по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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