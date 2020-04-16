В ДТП на трассе Псков - Гдов выжил 17-летний пассажир
В дорожно-транспортном происшествии на трассе Псков – Гдов вблизи деревни Елизарово Псковского района выжил 17-летний пассажир автомобиля Nissan Tiida, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Дорожная авария произошла 16 апреля около 8:00. На дороге столкнулись легковые автомобили Ford Galaxy и Nissan Tiida. В ДТП погибли трое человек. Юного пассажира Nissan Tiida спас пристёгнутый ремень безопасности. Молодой человек госпитализирован.
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