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В ДТП на трассе Псков - Гдов выжил 17-летний пассажир

ДТП произошло 16 апреля около 8:00 вблизи деревни Елизарово Псковского района. Фото ПАИ

В дорожно-транспортном происшествии на трассе Псков – Гдов вблизи деревни Елизарово Псковского района выжил 17-летний пассажир автомобиля Nissan Tiida, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дорожная авария произошла 16 апреля около 8:00. На дороге столкнулись легковые автомобили Ford Galaxy и Nissan Tiida. В ДТП погибли трое человек. Юного пассажира Nissan Tiida спас пристёгнутый ремень безопасности. Молодой человек госпитализирован.

Видео с места ДТП здесь>>>

Фото здесь>>>

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