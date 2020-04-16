Ямы во дворах на улице Юбилейной в Пскове исчезнут к осени

10:42, 16 апреля 2020, ПАИ

Ямы во дворах на улице Юбилейной в Пскове исчезнут к осени. К 15 октября подрядчик должен будет отремонтировать дорожное покрытие вдоль домов № 81, 73 и 73а. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, житель одного из этих домов на приеме у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил, что проблема с ремонтом не решается уже много лет.

«Жители домов неоднократно обращались в УГХ, администрацию, в УМВД тоже, а ямы и сейчас на месте. Из-за них не проехать ни коляскам, ни велосипедам», - рассказал пскович.

Заместитель губернатора Василий Осипов сообщил, что ремонт вдоль домов № 81, 73, 73а, 75, 45 до выезда на улицу Коммунальную будет выполнен уже в этом году: примерный срок исполнения работ - 15 октября. Однако губернатор поручил до этого момента организовать по данным адресам ямочный ремонт и выполнить его уже к 5 мая.