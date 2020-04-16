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Общество

Михаил Ведерников поручил отремонтировать дом № 65а на улице Николая Васильева к 1 декабря

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил завершить ремонт дома на улице Николая Васильева, 65а, в Пскове к 1 декабря этого года. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, на личном приеме граждан 16 апреля псковичка рассказала о том, с какими трудностями сталкиваются жильцы дома.

«У нас очень старый дом, ему 50 лет, крыша течет 10 лет. Все квартиры на третьем этаже черные, с плесенью. У нас на третьем этаже живет 84-летняя бабушка. Она ставит ведра дома, потому что протекает. Рядом в квартире трое детей, у них плесень», - рассказала женщина.

Глава региона попросил прокомментировать ситуацию вице-губернатора Василия Осипова. Чиновник подтвердил, что дом был построен в 1972 году, и ремонт в нем еще не проводился. Дом № 65а попал в программу ремонта в этом году: до 31 декабря строители починят кровлю, приведут в порядок фасад здания и сеть электроснабжения.

Михаил Ведерников поручил заместителю лично контролировать конкурсные процедуры. «31 декабря – сильно комфортный график, завершите до 1 декабря. Чтобы Новый год люди встретили в хороших условиях», - сказал губернатор.

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