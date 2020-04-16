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Общество

По просьбам псковичей на пешеходном переходе на улице Шестака установят «лежачих полицейских»

На улице Шестака  у пешеходного перехода между домами № 24 и № 25 установят искусственные неровности по просьбам псковичей.

С просьбой установить неровности для ограничения скорости водителей обратилась к губернатору Михаилу Ведерникову псковичка.

«После ремонта дороги по улице Шестака в Пскове увеличилась интенсивность движения автотранспорта. Несмотря на наличие пешеходных переходов, водители не соблюдают скоростной режим и не пропускают пешеходов. В районе проживает много детей, которые по пути в школу и детский садик переходят дорогу по пешеходному переходу, расположенному между домами № 24, № 25. Отсутствие «лежачих полицейских» на этом участке дороги создает угрозу жизни и здоровью детей», - сказала псковичка.

Власти города подчеркнули, что уже в прошлом году поступали обращения от граждан с просьбой рассмотреть вопрос установки неровности. Обращения были рассмотрены 25 ноября прошлого года, и было принято решение о необходимости установки искусственной неровности. Неровность будет установлена в этом году за счет средств администрации города до 1 сентября. Также будет термопластиком нанесена разметка и зебра на пешеходном переходе с использованием желтого цвета.

«Все будет сделано, средства есть», - сказал глава города Александр Братчиков.

Губернатор Михаил Ведерников рекомендовал по возможности ускорить темпы работ, если позволят погодные условия.

Также к осени по просьбе псковича появится освещение на дороге Корытово - Пристань  в Псковском районе.

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