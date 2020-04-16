Участок проспекта Ленина в Великих Луках отремонтируют к маю

10:59, 16 апреля 2020, ПАИ

Михаил Ведерников поручил к маю закончить ремонт проспекта Ленина в Великих Луках на участке от моста до улицы Горького. На личном приеме граждан губернатора Псковской области великолучанка обратилась с просьбой привести в порядок проспект Ленина, в том числе тротуары.

По словам жительницы города, тротуары на этой улице находятся в ненадлежащем состоянии, затрудняют движение мамам с колясками, а также являются травмоопасным и для других пешеходов. Часть проспекта должны были отремонтировать к концу 2019 года, еще один участок – в 2020 году. Однако великолучанка говорит о том, что работы до сих пор не начались.

Глава администрации Великих Лук подтвердила, что дорога требует ремонта. Ремонт участка от моста до улицы Горького идет и будет завершен к маю. По поводу ремонта оставшейся части администрация города планирует обратиться к региональным властям в 2021-2022 годах.

«В первую очередь нужно сделать дорожное покрытие и тротуары для передвижения людей, - ответил Михаил Ведерников. - Участок от моста до перекрестка сделайте в этом году, часть работ также выполните до августа».