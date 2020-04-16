Губернатор Псковской области помог многодетному отцу с деньгами на ремонт дома

11:00, 16 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников выделит многодетной семье деньги на ремонт дома. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, с такой просьбой обратился к главе региона многодетный отец из Великолукского района. Он работает один, жена в декретном отпуске.

«Я обращаюсь за материальной помощью в связи с реконструкцией дома. В 2013 году приобрел дом, тогда было два ребенка, сейчас уже пять детей, острая необходимость, чтобы комнаты были свои. На данный момент жена в декрете продолжительное время и я работаю один, вкладываю деньги, но их не хватает, вот и я обратился к вам», - рассказал о своей беде пскович.

На проведение реконструкции и ремонта в доме не хватает около 500 тысяч рублей.

Губернатор поручил взять вопрос на контроль и до 15 мая выделить на счет многодетного отца необходимые средства.

Также по обращению граждан губернатор поручил отремонтировать ямы на улице Юбилейной.