Главный по труду и занятости в Псковской области станет гостем ПАИ-live

10:59, 16 апреля 2020, ПАИ

О работе и безработице в эфире ПАИ-live поговорим 16 апреля в 12:00 с председателем комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергеем Аржаниковым.

Ситуация с коронавирусом влияет не только на экономику, но и на рынок труда, заставляя государство менять подходы и применять новые способы поддержки граждан, оставшихся без работы. Как обстоят дела в Псковской области на рынке труда — это и станет темой разговора с Сергеем Аржаниковым.

Прямая трансляция ПАИ-live будет вестись на сайте Псковского агентства информации, а также в группе ПАИ в «ВКонтакте» и Instagram-аккаунте агентства.

Вопросы Сергею Аржаникову можно задать до и во время эфира здесь.