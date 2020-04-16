31-летний великолучанин ограбил женщину в подъезде

11:22, 16 апреля 2020, ПАИ

Житель Великих Лук ограбил женщину в подъезде и скрылся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 апреля в коридоре 5-го этажа дома на улице Гоголя у 37-летней женщины неизвестный похитил деньги. Сотрудники полиции провели оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее судимый мужчина.

Расследование продолжается. По факту грабежа возбудили уголовное дело. В одной из деревень Псковской области жители Санкт-Петербурга производили кокаин. Инкассатор из Пскова украл у банка свыше 32 млн рублей.