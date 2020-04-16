В Печорском районе водитель Volkswagen снесла остановку
15 апреля около 17:40 на 20-м км автодороги Изоборск - Печоры в Печорском районе 59-летняя водитель Volkswagen не справилась с управлением и врезалась в автобусную остановку. Женщину госпитализировали с переломом руки. Водитель была трезва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
Сегодня, 16 апреля, около 8:00 на трассе Псков - Гдов произошла страшная авария: при лобовом столкновении двух автомобилей погибли три человека. Фотографии и видео с места событий можно увидеть здесь и здесь.