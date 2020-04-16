«Почта России» доставляет посылки AliExpress Plus с почтового отделения на дом бесплатно

12:06, 16 апреля 2020, ПАИ

«Почта России» и AliExpress Россия договорились о бесплатной доставке посылок из почтового отделения на дом для клиентов нового сервиса AliExpress Plus.

Как сообщили Псковскому агентству инфомрации в пресс-службе УФПС Псковской области, воспользоваться бесплатной доставкой на дом можно при покупке на сайте и в приложении AliExpress товаров со знаком Plus. Все другие почтовые отправления доставляются по обычным тарифам, которые можно найти на сайте «Почты России» pochta.ru.

Сервис AliExpress Plus с 15 апреля работает в тестовом режиме. Кроме бесплатной доставки, сервис гарантирует сроки доставки товаров от 2 до 15 дней с возможностью отслеживания и опцией быстрого возврата.

«Мы видим, как восстанавливается спрос на зарубежные онлайн-покупки, и наша задача в период самоизоляции - продолжить бесперебойное вручение отправлений, предложив клиентам безопасный и удобный сервис. «Почта России» обеспечивает оптимальные сроки доставки отправлений, и благодаря нашему партнерству с AliExpress огромное число людей смогут получать свои заказы, не выходя из дома и не подвергая свое здоровье риску», - отмечает заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России» Денис Ильин.

«Почта России» и AliExpress – ключевые партнеры в России в области доставки. Около 80% посылок Aliexpress из Китая обрабатывается и доставляется «Почтой России». За всю историю сотрудничества компаний в Россию было привезено около 1 млрд посылок. Это около 200 посылок в минуту за 10 лет существования AliExpress.

Что заказывают россияне на AliExpress во время самоизоляции, можно узнать здесь.

Напоминаем, что с 13 апреля отделения «Почты России» в Псковской области сократят рабочий день до восьми часов.