0
17:38
«Темные пятна» на шлифовальном круге принесли молодому ученому ПсковГУ полмиллиона рублей
17:27
Губернатор Псковской области: Стыдно, что до сих пор не можем запустить ФАП
17:03
«Мы так далеко не уедем»: Михаил Ведерников поражён несогласованностью работы псковских чиновников
16:55
Эксперт: Пик заболеваемости коронавирусом в России настанет в июне-июле
16:07
Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров
15:30
Начался ПАИ-live с руководителем проектного офиса «Команды 2018» Дарьей Яковлевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
15:27
Псковские археологи нашли похожее на iPhone старинное сетевое грузило
Еще новости
Общество

«Почта России» доставляет посылки AliExpress Plus с почтового отделения на дом бесплатно

Кроме бесплатной доставки, сервис гарантирует сроки доставки товаров от 2 до 15 дней. Фото: Андрей Степанов.

«Почта России» и AliExpress Россия договорились о бесплатной доставке посылок из почтового отделения на дом для клиентов нового сервиса AliExpress Plus.

Как сообщили Псковскому агентству инфомрации в пресс-службе УФПС Псковской области, воспользоваться бесплатной доставкой на дом можно при покупке на сайте и в приложении AliExpress товаров со знаком Plus. Все другие почтовые отправления доставляются по обычным тарифам, которые можно найти на сайте «Почты России» pochta.ru.

Сервис AliExpress Plus с 15 апреля работает в тестовом режиме. Кроме бесплатной доставки, сервис гарантирует  сроки доставки товаров от 2 до 15 дней с возможностью отслеживания и опцией быстрого возврата.

«Мы видим, как восстанавливается спрос на зарубежные онлайн-покупки, и наша задача в период самоизоляции - продолжить бесперебойное вручение отправлений, предложив клиентам безопасный и удобный сервис. «Почта России» обеспечивает оптимальные сроки доставки отправлений, и благодаря нашему партнерству с AliExpress огромное число людей смогут получать свои заказы, не выходя из дома и не подвергая свое здоровье риску», - отмечает заместитель генерального директора по международному бизнесу АО «Почта России» Денис Ильин.   

«Почта России» и AliExpress – ключевые партнеры в России в области доставки. Около 80% посылок Aliexpress из Китая обрабатывается и доставляется «Почтой России». За всю историю сотрудничества компаний в Россию было привезено около 1 млрд посылок. Это около 200 посылок в минуту за 10 лет существования AliExpress.

Что заказывают россияне на AliExpress во время самоизоляции, можно узнать здесь.

Напоминаем, что с 13 апреля отделения «Почты России» в Псковской области сократят рабочий день до восьми часов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Губернатор Псковской области: Стыдно, что до сих пор не можем запустить ФАП
16 апреля 2020
Губернатор Псковской области: Стыдно, что до сих пор не можем запустить ФАП
«Мы так далеко не уедем»: Михаил Ведерников поражён несогласованностью работы псковских чиновников
16 апреля 2020
«Мы так далеко не уедем»: Михаил Ведерников поражён несогласованностью работы псковских чиновников
Эксперт: Пик заболеваемости коронавирусом в России настанет в июне-июле
16 апреля 2020
Эксперт: Пик заболеваемости коронавирусом в России настанет в июне-июле
Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров
16 апреля 2020
Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров
Начался ПАИ-live с руководителем проектного офиса «Команды 2018» Дарьей Яковлевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
16 апреля 2020
Начался ПАИ-live с руководителем проектного офиса «Команды 2018» Дарьей Яковлевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Псковские археологи нашли похожее на iPhone старинное сетевое грузило
16 апреля 2020
Псковские археологи нашли похожее на iPhone старинное сетевое грузило
Дорожные рабочие приступили к ремонту улицы Инженерной в Пскове
16 апреля 2020
Дорожные рабочие приступили к ремонту улицы Инженерной в Пскове
Михаил Ведерников предложил перенести сроки призывной кампании
16 апреля 2020
Михаил Ведерников предложил перенести сроки призывной кампании

Идет загрузка...