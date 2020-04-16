В Псковской области на учете состоит 2231 безработный

12:23, 16 апреля 2020, ПАИ

По состоянию на 14 апреля в Псковской области зарегистрирован 2231 безработный. Об этом сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергей Аржаников в эфире проекта ПАИ-live 16 апреля.

«Ситуация на рынке труда в регионе не очень отличается от той, что была в предыдущие месяцы», - рассказал Сергей Аржаников, добавив, что на признание заявителя безработным требуется некоторое время.

По состоянию на 1 января 2020 года в регионе было зарегистрировано 2060 безработных людей, 1900 из них получали пособие по безработице. 1 апреля количество возросло до 2247 человек. 14 апреля показатель снизился до 2231 безработного.

«Сейчас служба занятости работает в несколько ином режиме, с 6 апреля все сотрудники на рабочих местах, но контакты с людьми производятся после предварительного согласования даты и времени», - рассказал Сергей Аржаников.

Подавать заявления спикер призвал в дистанционном порядке на портале «Работа в России», для этого необходимо иметь регистрацию на Госуслугах.

«Этим каналом уже воспользовались порядка тысячи жителей области, - добавил Сергей Аржаников. – Если разобраться не получается, то все необходимые телефоны можно найти на сайте комитета».