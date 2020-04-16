Через сайт «Работа в России» жители Псковской области могут встать на учет по безработице

12:44, 16 апреля 2020, ПАИ

Через сайт «Работа в России» жители Псковской области могут встать на учет в качестве безработного. Об этом рассказал председатель комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергей Аржаников в эфире проекта ПАИ-live 16 апреля.

В дистанционном режиме можно подать заявление на портале «Работа в России», для этого необходимо также быть зарегистрированным на портале «Госуслуги».

«Этим каналом уже воспользовались порядка тысячи жителей области, - добавил Сергей Аржаников. – Если разобраться не получается, то все необходимые телефоны и адрес электронной почты можно найти на сайте комитета».

По состоянию на 14 апреля через портал поступило 558 заявлений, а на сегодняшний день количество заявлений составило 933.