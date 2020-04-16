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Общество

Погасить кредит материнским капиталом в Псковской области можно через банк

В Псковской области через банк можно погасить кредит материнским капиталом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

Отделение ПФР подписало соглашения с отделением ПАО Сбербанк, филиалом ПАО ВТБ, АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк» по осуществлению информационного взаимодействия для предоставления государственной услуги по распоряжению средствами материнского капитала.

Заявление о распоряжении средствами маткапитала на уплату кредита или погашения долга и уплаты процентов по кредиту на приобретение жилья может быть подано в банк на этапе получения кредита. Клиентам будет достаточно обратиться только в банк, где будет оформлен кредит и подано заявление на распоряжение средствами маткапитала на уплату первоначального взноса по кредиту или на погашение основного долга.

Подобные соглашения будут заключены и с другими банками, которые работают на территории региона.

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