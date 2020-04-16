1
17:38
«Темные пятна» на шлифовальном круге принесли молодому ученому ПсковГУ полмиллиона рублей
17:27
Губернатор Псковской области: Стыдно, что до сих пор не можем запустить ФАП
17:03
«Мы так далеко не уедем»: Михаил Ведерников поражён несогласованностью работы псковских чиновников
16:55
Эксперт: Пик заболеваемости коронавирусом в России настанет в июне-июле
16:07
Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров
15:30
Начался ПАИ-live с руководителем проектного офиса «Команды 2018» Дарьей Яковлевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
15:27
Псковские археологи нашли похожее на iPhone старинное сетевое грузило
Еще новости
Общество

Только 38 % школьников имеют техническую возможность учиться онлайн

Больше чем у половины российских школьников нет гаджетов и компьютеров, с помощью которых можно выполнять задания на образовательных онлайн-платформах. Как пишет «Комсомольская правда», которая стала соорганизатором масштабного исследования, только 38 % учащихся в России имеют возможность заниматься онлайн.

Российские аналитики провели социологическое исследование «Проблемы перехода на дистанционное обучение в Российской Федерации глазами учителей», в котором поучаствовали 22 600 учителей из 73 регионов страны. Оно было проведено в конце марта – начале апреля лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики».

Исследование показало, что 84 % учителей располагают возможностью обучать детей дистанционно, при этом 22 % педагогов пользуются школьными компьютерами. В некоторых учебных заведениях технику дали учителям домой. В некоторых учителя вынуждены приходить в компьютерные классы.

- Сейчас эта проблема решается на уровне органов власти в регионах, - комментирует учитель математики, специалист в области онлайн-обучения Наталья Киселева. - Помогают и обычные люди. Я каждый день получаю информацию о том, что кто-то подарил смартфоны в сельские школы, кто-то помог с подключением. Мы все объединяемся для решения одной задачи. И идеальных решений, наверное, сейчас нет во всем мире. Все столкнулись с одной и той же проблемой. В некоторых странах учителя оставляют домашние задания в полицейских участках, в супермаркетах, чтобы родители, когда идут за покупками, их взяли.

Как организовано дистанционное обучение в Псковской области, рассказал председатель профильного комитета Александр Седунов.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Бесплатная раздача масок пройдет в деревнях Великолукского района Эксперт: Пик заболеваемости коронавирусом в России настанет в июне-июле Дарья Яковлева рассказала о работе волонтеров в период пандемии Более 30 мероприятий перенёс проектный офис «Команды 2018» из-за коронавируса ВОЗ обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в России Псковский губернатор: Главная задача – сохранить региональную экономику В Великих Луках продуктовые наборы получат дети с ограниченными возможностями и малообеспеченные семьи Михаил Ведерников: Стараемся вводить ограничения таким образом, чтобы экономика могла работать Все детские площадки, кладбища и скверы Пскова огородят сигнальными лентами Нарушителей масочного режима оштрафовали в Великих Луках
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Губернатор Псковской области: Стыдно, что до сих пор не можем запустить ФАП
16 апреля 2020
Губернатор Псковской области: Стыдно, что до сих пор не можем запустить ФАП
«Мы так далеко не уедем»: Михаил Ведерников поражён несогласованностью работы псковских чиновников
16 апреля 2020
«Мы так далеко не уедем»: Михаил Ведерников поражён несогласованностью работы псковских чиновников
Эксперт: Пик заболеваемости коронавирусом в России настанет в июне-июле
16 апреля 2020
Эксперт: Пик заболеваемости коронавирусом в России настанет в июне-июле
Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров
16 апреля 2020
Михаил Ведерников вошёл в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров
Начался ПАИ-live с руководителем проектного офиса «Команды 2018» Дарьей Яковлевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
16 апреля 2020
Начался ПАИ-live с руководителем проектного офиса «Команды 2018» Дарьей Яковлевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Псковские археологи нашли похожее на iPhone старинное сетевое грузило
16 апреля 2020
Псковские археологи нашли похожее на iPhone старинное сетевое грузило
Дорожные рабочие приступили к ремонту улицы Инженерной в Пскове
16 апреля 2020
Дорожные рабочие приступили к ремонту улицы Инженерной в Пскове
Михаил Ведерников предложил перенести сроки призывной кампании
16 апреля 2020
Михаил Ведерников предложил перенести сроки призывной кампании

Идет загрузка...