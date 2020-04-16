Только 38 % школьников имеют техническую возможность учиться онлайн

13:10, 16 апреля 2020, ПАИ

Больше чем у половины российских школьников нет гаджетов и компьютеров, с помощью которых можно выполнять задания на образовательных онлайн-платформах. Как пишет «Комсомольская правда», которая стала соорганизатором масштабного исследования, только 38 % учащихся в России имеют возможность заниматься онлайн.

Российские аналитики провели социологическое исследование «Проблемы перехода на дистанционное обучение в Российской Федерации глазами учителей», в котором поучаствовали 22 600 учителей из 73 регионов страны. Оно было проведено в конце марта – начале апреля лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики».

Исследование показало, что 84 % учителей располагают возможностью обучать детей дистанционно, при этом 22 % педагогов пользуются школьными компьютерами. В некоторых учебных заведениях технику дали учителям домой. В некоторых учителя вынуждены приходить в компьютерные классы.

- Сейчас эта проблема решается на уровне органов власти в регионах, - комментирует учитель математики, специалист в области онлайн-обучения Наталья Киселева. - Помогают и обычные люди. Я каждый день получаю информацию о том, что кто-то подарил смартфоны в сельские школы, кто-то помог с подключением. Мы все объединяемся для решения одной задачи. И идеальных решений, наверное, сейчас нет во всем мире. Все столкнулись с одной и той же проблемой. В некоторых странах учителя оставляют домашние задания в полицейских участках, в супермаркетах, чтобы родители, когда идут за покупками, их взяли.

Как организовано дистанционное обучение в Псковской области, рассказал председатель профильного комитета Александр Седунов.