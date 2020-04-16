Студенты ПсковГУ стали участниками всероссийской онлайн-мастерской по разработке образовательных игр

13:20, 16 апреля 2020, ПАИ

Участниками всероссийской онлайн-мастерской по разработке образовательных игр стали студенты Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Члены команды PskovHack, студенты Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ стали участниками онлайн-мастерской studiogame.ru (первый краудсорсинговый проект по геймификации обучения). Проект позволит школьникам и студентам повысить интерес к дистанционному обучению при помощи игрофикации образовательного процесса.

Куратор направления «Игропрактика» ПсковГУ Алексей Ильин с коллегами запустили «народный» проект по игрофикации учебного процесса. Организаторы выразили уверенность в том, что многие, сидя в самоизоляции, будут готовы инвестировать свое время в открытый проект по созданию учебных игр.

Участники формируют самостоятельные команды и заявляются посредством регистрации на сайте, после чего просматривают короткие обучающие ролики и выполняют задания по разработке, после чего обмениваются ими и получают рекомендации наставников.

Онлайн-мастерская становится конвейером по созданию, производству и тестированию игровых решений, которые позволяют вовлечь в процесс обучения всю семью. В дальнейшем участники смогут создать игровые решения для всего школьного и вузовского курса.