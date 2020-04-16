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Общество

Начальник гдовской полиции выразил соболезнования в связи с гибелью в ДТП Романа Максимова

Роман Максимов погиб на 46 году жизни. Фото предоставлено УМВД России по Псковской области

Начальник ОМВД России по Гдовскому району Григор Григорян выразил соболезнования в связи с гибелью в дорожно-транспортном происшествии вблизи деревни Елизарово Псковского района майора полиции в отставке Романа Максимова, пишет газета «Гдовская заря».

«Гибель Романа Александровича – страшный удар, нелепая трагическая случайность, – отметил Григор Григорян. – Когда я в 2003 году только пришёл в Гдовский отдел милиции стажёром, Роман Александрович стал начальником службы участковых уполномоченных милиции. Позже он с огромным опытом службы стал начальником милиции общественной службы безопасности».

Роман Максимов ушел в отставку в звании майора милиции, более трех лет проработал в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Псковской области. «Потом по выслуге лет ушёл со службы на заслуженный отдых… Его старший сын пошёл по стопам отца и сейчас учится на последнем курсе высшей школы полиции в Калининграде… Мои глубочайшие соболезнования родным…» – добавил Григор Григорян.

Слова соболезнования выразил и директор ООО «Беатус» Александр Авраменко: «Я приношу соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Романа Максимова. Последние полтора года он был мастером производства нашей фирмы. Погиб замечательный человек. Потеря невосполнимая...».

Видео с места ДТП здесь>>>

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